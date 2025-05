Crisólogo Cáceres sobre cobro a pasajeros con escalas en nuevo Jorge Chávez: "No se debería aplicar"

El presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), Crisólogo Cáceres, cuestionó el cobro de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) para los pasajeros en tránsito en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, calificándolo como un cobro que "no debería darse".

En entrevista con 2025 en 24 Horas, Cáceres explicó que esta polémica tarifa se originó en 2013, cuando se firmó una adenda al contrato de concesión entre el Estado peruano y Lima Airport Partners (LAP). “En esa adenda se establecía que, al construirse un nuevo aeropuerto, se aplicaría este cobro. Nadie se imaginaba, y llegó el 2025: ya tenemos el nuevo aeropuerto y LAP ha dicho que hay que proceder con el cobro”, detalló.

El representante de Aspec también criticó la inacción del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) frente a este tema. “Hasta ahora no se han pronunciado. Además, hay personas que redactan contratos tan pésimos, no solo en este caso, también en los peajes, el Metropolitano, etc. Las privatizaciones son nefastas para los intereses económicos de los consumidores”, sostuvo.

RENEGOCIACIÓN DEL CONTRATO

Cáceres recalcó que, como todo contrato de concesión, el firmado con LAP tiene cláusulas que permiten su renegociación. “La empresa y el MTC deben sentarse a negociar y decir que esto no es razonable. Espero que la decisión que se tome no agrave más la situación de los consumidores”, agregó. Finalmente, instó a que se postergue la aplicación del cobro hasta llegar a un acuerdo.