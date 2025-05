San Juan de Lurigancho: nuevo ataque armado contra bus de empresa ETUSA

Una unidad de la empresa de transportes ETUSA fue atacada a balazos en el paradero 4 de la zona de Huáscar, en San Juan de Lurigancho. Según los primeros reportes, los disparos habrían sido realizados por presuntos extorsionadores que, tras el atentado, enviaron mensajes amenazantes al conductor del bus. “Esta vez fue una visita amical… a la próxima vamos a dejar un frío”, se lee en uno de los chats enviados a través de WhatsApp.

El hecho generó gran temor entre los pasajeros y trabajadores de la línea, que cubre la ruta C entre SJL y Magdalena. Los extorsionadores exigieron a los choferes abrir una vía de diálogo, advirtiendo que si no recibían una respuesta antes del mediodía, tomarían represalias más graves. En otro mensaje, amenazaron con asesinar a los conductores si la empresa no accedía a sus exigencias económicas.

Este no es el primer atentado contra la empresa. En abril de este año, otro bus de ETUSA fue atacado en Chorrillos mientras realizaba su recorrido por la avenida Santa Anita. En aquella ocasión, dos sicarios a bordo de una motocicleta dispararon contra el vehículo, que viajaba con pasajeros. Afortunadamente, no se registraron heridos. Meses antes, en septiembre del año pasado, una carta extorsiva y un explosivo fueron dejados en el paradero principal de Huáscar.

POLICÍA REFORZÓ VIGILANCIA

Las autoridades investigan si estos hechos estarían vinculados a la banda criminal conocida como “La batería de Panameño y Pegajoso de la 52”, responsable de anteriores actos violentos contra esta empresa. La policía ya ha reforzado la vigilancia en las zonas de operación de ETUSA, mientras la empresa evalúa medidas para proteger a sus trabajadores y pasajeros.