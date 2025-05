Alcalde de Chorrillos tras desalojo en terminal pesquero: “No tenían licencia de funcionamiento”

A tempranas horas de la mañana de este miércoles 21 de mayo, decenas de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron hasta las inmediaciones de la playa Chorrillos para desalojar a un grupo de vendedores. Ante esta situación, el alcalde Fernando Velasco se pronunció al respecto.

En declaraciones, el burgomaestre descartó que todas las personas afectadas por la decisión del municipio se hayan quedado sin algún puesto laboral. Además, enfatizó que los comerciantes no tenían permiso por parte de las autoridades correspondientes.

“Quiero negar rotundamente que es completamente falso que el municipio de Chorrillos no deje sin trabajar a tantas personas que han estado vendiendo comida (…) Los pescadores no se han visto afectados (…) Nunca han tenido una licencia de funcionamiento, nunca han tenido una Defensa Civil. No tienen carnet de sanidad”, precisó.

BUSCAN QUE TRABAJAN EN REGLA

De acuerdo al alcalde de Chorrillos, desde la comuna buscan formalizar a los comerciantes que se habían ubicado en las inmediaciones de la playa desde hace muchos años atrás. Se presume que, se construirá un patio de comida para los veraneantes que llegan al balneario del distrito.