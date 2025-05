VES: presunto extorsionador que sobrevivió a explosión de granada continúa internado

Una madrugada de terror se vivió en el cruce de las avenidas Velasco Alvarado y Central, en Villa El Salvador, cuando dos presuntos extorsionadores intentaron colocar un explosivo frente a una vivienda. Sin embargo, el plan les salió mal: la bomba detonó antes de tiempo, dejándolos gravemente heridos. Uno de ellos terminó con las piernas destrozadas y el rostro desfigurado, tendido en plena calle. El estruendo alertó a los vecinos, quienes salieron a ver lo ocurrido y grabaron impactantes imágenes del momento.

Julissa Rivera, residente de la casa atacada, aseguró no entender las razones del atentado, aunque teme que se trate de una amenaza directa hacia ella o su familia. “Puede ser una extorsión, no sé... pero ya con todo esto no sé ni qué pensar. Queremos que las autoridades entiendan que corremos peligro y que nos ayuden”, declaró con angustia. Rivera exigió garantías para su integridad y la de los suyos.

No es la primera vez que la familia de Julissa sufre un ataque. La semana anterior, su hermano —un exconvicto— incendió la vivienda de sus padres, donde ella residía. Aunque no lo acusa directamente, la víctima no descarta que ambos hechos estén conectados. “He sido amenazada por él varias veces… intentó meterme cuchillo por defender a mi mamá”, denunció, pidiendo una investigación exhaustiva por parte del Ministerio de Justicia y de la Policía.

UN MUERTO Y UN HERIDO GRAVE

Ambos heridos fueron trasladados al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, donde se confirmó la muerte de uno de ellos. El otro permanece internado. La Policía espera interrogarlo una vez se recupere, con el fin de descubrir quién lo envió y esclarecer este nuevo episodio de violencia criminal que mantiene atemorizados a los vecinos del distrito.