Alcalde de Ate sobre amenazas a Alexandra Hörler: "Tenemos derecho a ejercer nuestra libertad de opinión"

La conductora de televisión Alexandra Hörler denunció públicamente estar siendo víctima de amenazas de muerte luego de haber cuestionado al alcalde del distrito de Ate, Franco Vidal, durante su programa Paren Todo. La periodista había criticado la instalación de una reja que divide la urbanización Mayorazgo, desatando una ola de mensajes intimidatorios en redes sociales.

“Empezaron a amenazarme ayer por redes sociales. Me dijeron que me iban a ‘enfriar’, que me fije en mi estado en Reniec porque iba a aparecer como difunta”, declaró Hörle. Según indicó, los mensajes vendrían de un grupo de seguidores del alcalde autodenominado “Los Dibujitos”.

La comunicadora ha recibido también amenazas directas a su teléfono personal. En uno de los mensajes por WhatsApp se le exigía el pago de 100 mil soles a cambio de su seguridad. La periodista pidió públicamente al alcalde que se deslinde de los autores de las amenazas: “Él ha dicho que no puede hacer nada porque son opiniones de la gente”.

ALCALDE SE PRONUNCIA

En redes sociales, Franco Vidal se limitó a señalar que respeta la libertad de expresión y que espera que la periodista conozca más sobre su trabajo. No obstante, su equipo de prensa indicó que no se pronunciará oficialmente sobre las denuncias.