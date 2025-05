Alias "Cuchillo" estaría llegando al Perú en 5 días, anuncia su abogado

El doctor Kevin Díaz, abogado de Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias "Cuchillo", se pronunció sobre la situación legal de su cliente, quien fue capturado en Colombia, acusado de ser presunto autor intelectual del asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, la defensa legal de Rodríguez Díaz señaló que su patrocinado estará regresando al territorio nacional para afrontar a la justicia bajo el procedimiento de expulsión.

"Hemos platicado muy brevemente, me manifestó que se encontraba bien, que había sido tratado con respeto por las autoridades policiales y me comuniqué con uno de los efectivos que estaba a cargo de mi patrocinado y me manifestó que iban a gestionar el regreso de mi cliente bajo el trámite de procedimiento de expulsión", dijo.

¿CUÁNDO VOLVERÍA?

En ese sentido, el jurista indicó que, de acuerdo a lo que le comentaron las autoridades policiales de Colombia, alias "Cuchillo" estaría volviendo al país en un plazo de 5 días.