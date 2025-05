Alias 'El Italiano' y su confesión del asesinato de Paul Flores: "Estaba borracho, me dijeron dispara nomás"

La madrugada del 16 de marzo quedó marcada por el dolor. Paul Flores, cantante de 39 años y voz principal de Armonía 10, fue asesinado cuando el bus de la agrupación fue atacado a balazos mientras transitaba por San Juan de Lurigancho.

Días después, las autoridades capturaron en Desaguadero, en la frontera con Bolivia, a Pier Ángel Panduro Verástegui, alias "El Italiano", señalado como uno de los autores materiales del ataque. Tras su detención, Panduro fue trasladado a Lima y confesó ante la Policía haber disparado contra el bus del grupo musical.

CONFESIONES DE 'EL ITALIANO'

“Estaba borracho, me dijeron: ‘oe, dispara compare, dispara nomás, que no hay nadie’”, declaró el detenido en un video difundido por las autoridades. Alegó que no sabía que había pasajeros a bordo y que el arma incluso se habría trabado tras los primeros disparos. Las investigaciones apuntan a que "El Italiano" cambió de vehículo al menos dos veces antes de perpetrar el ataque.

El coronel José Manuel Cruz Chamba, jefe de la División contra el Crimen Organizado, precisó que El Italiano fue trasladado en diferentes vehículos y recibió el arma, conocida en el argot criminal como "el guante", poco antes del ataque. Finalmente, abordó una moto para acercarse lo suficiente al bus y realizar los disparos mortales.