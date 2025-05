CGTP se sumará al paro del 14 de mayo: “No sabemos en que anda el ministro de Trabajo”

En medio de la ola criminal que azota al Perú, se anunció un paro de transportistas para este miércoles 14 de mayo. A esta movilización también se ha sumado la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), quienes también alzarán su voz de protesta contra el Gobierno de Dina Boluarte.

Durante una conversación con 24 Horas Mediodía, el secretario general del CGTP, Manuel Coronalo, arremetió contra el Ministerio de Trabajo (MTPE), debido a que es una institución que ha pasado desapercibida en estos momentos complicados para el país.

“La precariedad laboral no solamente se dan por los 13 muertos (en Pataz). La precariedad laboral se da en todo el país y es que realmente no hay un rol por el Ministerio del Trabajo, que no sabemos en que anda el ministro”, expresó.

BUSCARÁN LLEGAR HASTA PALACIO DE GOBIERNO

De acuerdo a Manuel Coronalo, todos los sindicatos que se sumen a la movilización se reunirán en horas de la tarde en la Plaza Dos de Mayo, y tendrán como propósito llegar hasta Palacio de Gobierno, donde buscarán ser escuchados por la mandataria Dina Boluarte y premier Gustavo Adrianzén.