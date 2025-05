Alias 'Cuchillo' afirma que huyó del país tras presuntos intentos de siembra de pruebas en su contra

En un video y una carta notarial difundidos, Miguel Antonio Rodríguez Díaz, conocido como Cuchillo, se declaró inocente de las acusaciones que lo vinculan al brutal asesinato de trece trabajadores mineros en Pataz, La Libertad. Desde su refugio fuera del país, Rodríguez Díaz rechazó las imputaciones que lo señalan como el líder del crimen, desafiando públicamente a la presidenta Dina Boluarte, quien aseguró que Cuchillo podría haber sido el responsable del asesinato.

"Mi nombre es Miguel Antonio Rodríguez Díaz, me están inculpando por un delito que no he cometido. En este momento, yo me encuentro fuera del país", indicó el hombre más buscado por las autoridades. Cuchillo agregó que la declaración de la mandataria ha tenido graves repercusiones en su vida, motivo por el cual exigió una rectificación pública dentro de un plazo de cinco días.

En su carta notarial dirigida a la presidenta, Rodríguez Díaz asegura que las acusaciones han alterado su vida personal, y advierte que, de no obtener una disculpa pública, emprenderá acciones legales por calumnia y difamación agravada. "De no rectificarse, tendré que afrontar una querella contra el honor", advirtió.

DENUNCIA INTENTO DE "SEMBRARLE PRUEBAS"

Además, Cuchillo denunció que, pese a no contar con una orden de captura nacional o internacional, la policía intervino dos de sus propiedades en Casma, lo que él interpreta como un intento de "sembrarle" pruebas. Este hecho, sumado a las acusaciones, llevó a Rodríguez Díaz a huir del país, según explicó su abogado, Kevin Díaz.

Como parte de su defensa, Cuchillo presentó un video de la madrugada del 27 de abril, donde aparece ingresando a una discoteca en Casma. Según su abogado, Cuchillo ha vivido en esa ciudad desde su salida del penal hace varios años y se dedica a actividades como la agricultura y una empresa de servicios generales.