Callao: piden justicia para motociclista que murió atropellado por camioneta

La noche del miércoles, Erick Ferreyra, un joven motociclista, fue brutalmente atropellado por una camioneta cuando esperaba el cambio de luz en el cruce de las avenidas Faucett y San José, en el Callao. La víctima fue impactada violentamente por el vehículo, que cruzó la intersección en rojo a alta velocidad, desatando la indignación de testigos y familiares.

El responsable del atropello fue identificado como Richard Valencia Meza, quien, según el testimonio de Carlos Salazar, primo del fallecido, habría manejado a no menos de 90 km/h en una zona con límite de 50. A pesar de la gravedad del hecho, cámaras de seguridad muestran que Valencia permaneció conversando con los policías tras el accidente y no fue detenido de inmediato.

Willy Ferreyra, padre de la víctima, denunció que el conductor no mostró preocupación alguna por su hijo y no fue llevado enmarrocado por los agentes. Lo más indignante para la familia es que, tras una consulta en el portal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se comprobó que Valencia no contaba con una licencia de conducir vigente al momento del atropello.

FISCALÍA LO LIBERÓ

La Fiscalía, sin embargo, decidió liberarlo. La familia cuestiona duramente esta decisión, señalando que los videos muestran claramente que el semáforo estaba en rojo y que la versión de la fiscal sobre supuesta manipulación de imágenes carece de fundamento. Mientras tanto, los seres queridos de Erick claman por justicia y lamentan que sus dos pequeños hijos hayan quedado en la orfandad.