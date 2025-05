Terror en SJM: sicarios en moto asesinan a pareja en plena vía pública

Una nueva escena de violencia enluta a San Juan de Miraflores. Dos sicarios a bordo de una motocicleta asesinaron a balazos a una pareja en plena vía pública, en la cuadra siete de la avenida Juan Velasco Alvarado. El ataque fue directo y a quemarropa, lo que hace sospechar a la Policía Nacional que se trataría de un ajuste de cuentas.

La joven víctima, según familiares, no tenía problemas con nadie y se dedicaba a trabajar como conductora de mototaxi para mantener a sus dos hijos. Su entorno no descarta que el verdadero objetivo fuera su acompañante, de quien afirman no tener información. “Ella soñaba con tener su propia empresa de mototaxis”, declaró un familiar entre lágrimas.

Las autoridades llegaron a la zona del crimen para iniciar las diligencias correspondientes e intentan recopilar imágenes de cámaras de seguridad cercanas que permitan identificar a los asesinos. El Ministerio Público también ha sido notificado para realizar el levantamiento de los cuerpos y avanzar con la investigación.

TEMOR ENTRE VECINOS

Este nuevo hecho violento ha generado temor entre los vecinos del sector, quienes exigen mayor presencia policial. Denuncian que los crímenes se han vuelto recurrentes en la zona y piden a la Policía Nacional reforzar la seguridad para frenar el avance de la delincuencia.