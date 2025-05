Alcalde del Rímac justifica clausura del mercado de flores: “No tiene licencia”

La Municipalidad Distrital del Rímac clausuró el mercado de flores afectando a más de 50 puestos, a pocos días de celebrarse el Día de la Madre. Según las autoridades municipales, el establecimiento funcionaba sin licencia y no contaban con las condiciones mínimas de seguridad.

“Este establecimiento no tiene licencia de funcionamiento, no cuenta con autorización de Defensa Civil y nosotros, como autoridad, no podemos permitir que haya negocios que operen al margen de la ley”, declaró el alcalde del distrito, Néstor de la Rosa.

Según el burgomaestre, la licencia original del local fue otorgada en 2017 a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Sin embargo, en abril de este año se ordenó su suspensión y, el 22 del mismo mes, fue dada de baja de forma definitiva por la municipalidad del Rímac.

El alcalde explicó que se han aplicado las multas correspondientes a los comerciantes por infringir las normas municipales, pero aclaró que no se ha procedido con ningún desalojo.

“No hemos desalojado a nadie. Lo que hemos hecho es clausurar el local, ya que no pueden operar en un centro comercial sin la debida licencia de funcionamiento”, remarcó.

SOLUCIÓN PARA COMERCIANTES

Finalmente, Néstor de la Rosa señaló que, debido a la cercanía del Día de la Madre, el municipio está evaluando alternativas para apoyar a los comerciantes, quienes actualmente venden sus productos en la vía pública. “Estamos esperando que pase la campaña por el Día de la Madre para evaluar qué acciones tomar”, concluyó.