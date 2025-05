Carabayllo: balean a colectivero porque se habría negado a pagar cupos

La madrugada de este sábado, un nuevo episodio de violencia sacudió el distrito de Carabayllo. Un hombre identificado como Miguel Ángel Barba Rodríguez, quien se dedicaba al servicio de taxi colectivo, fue baleado cuando se encontraba dentro de su vehículo estacionado en la avenida Mariano Condorcanqui. Según fuentes policiales, el ataque estaría vinculado al cobro de cupos, una práctica criminal que sigue extendiéndose en distintos puntos de la capital.

Testigos de la zona relataron que el atentado ocurrió repentinamente y que no se trata de un paradero formal de taxis colectivos. "Mi amigo me dijo que habían disparado a un colectivero... esto no es un paradero", comentó una vecina. Otros residentes aseguraron que toda la zona está bajo el yugo de la extorsión. “Todo el mundo paga cupos, incluso los que solo quieren estar tranquilos en su casa”, denunció un vecino indignado por el clima de inseguridad.

La extorsión, el sicariato y el cobro por “seguridad” se han convertido en una realidad cotidiana para los vecinos de Lima Norte, donde muchos negocios —y ahora incluso viviendas— reciben amenazas constantes. “Te piden plata por dejarte tranquilo, y si no pagas, te liquidan. Así te lo dicen”, declaró otra persona afectada. La sensación de desprotección es generalizada, y los vecinos afirman que ninguna autoridad se hace presente para detener esta ola de crimen organizado.

PERMANECE INTERNADO

Miguel Ángel Barba Rodríguez fue trasladado de emergencia al hospital Sergio Bernales de Collique, donde permanece internado bajo estricta vigilancia médica. Mientras tanto, los habitantes del distrito viven con miedo y sienten que hablar de extorsión ya forma parte de su día a día, en medio de la indiferencia de las autoridades y el avance imparable del crimen en la capital.