SJL: Extorsionadores lanzan granada contra vivienda de familia por negarse a pagar cupo

Una familia propietaria de un negocio de restaurante y pollería en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL) enfrenta una situación de terror luego de que delincuentes lanzaran una granada contra su vivienda por negarse a pagar el "cupón" extorsivo. El ataque ocurrió la noche del jueves 1 de mayo y, según la denuncia, no es la primera vez que sufren estos ataques por parte de los delincuentes.

Según indicaron, ha recibido varias cartas amenazantes en las que se les exige el pago de cuantiosas sumas de dinero, además de contactar a un número telefónico para coordinar los pagos. Temerosos por sus vidas, los miembros de la familia han hecho pagos en varias ocasiones, pero al negarse a continuar con los depósitos, los extorsionadores han comenzado a tomar represalias.

"Nos han extorsionado varias veces. Durante todo este tiempo hemos hecho pagos", indicó uno de los integrantes de la familia. Según la denuncia, la familia ha entregado montos de hasta 20,000, 10,000 y 2,000 soles, pero ahora los delincuentes exigen 40,000 soles como pago inicial y 10,000 soles mensuales.

PNP NO TOMA INTERÉS A SU CASO

La familia está indignada con el accionar de las autoridades policiales, ya que, al acercarse a la comisaría a presentar la denuncia, les informaron que no podían hacer nada. "Hace poco fui a la comisaría y me dijeron que no podían hacer nada; que la denuncia ya estaba hecha y que eso sería todo", comentó uno de los afectados.

Los extorsionadores, además de amenazar con asesinar a uno de los miembros de la familia si no se realiza el depósito hasta el mediodía del viernes 2 de mayo. Además, indicaron que no se trata de una sola banda criminal la que está detrás de estos ataques. "Los delincuentes saben todo sobre nosotros, sobre toda nuestra familia", añadió.