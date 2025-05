Familia exige justicia: denuncian negligencia en caso de pescador desaparecido

Desde hace varios días, la familia de Miguel Ángel Saucedo Cruz, experimentado pescador con casi dos décadas de labor en altamar, vive una angustia creciente. El pasado 29 de abril, Saucedo salió con otros 14 tripulantes desde el Callao para realizar pesca de anchoveta. Sin embargo, producto del mal clima y las difíciles condiciones marítimas, la embarcación en la que viajaban volcó frente a las costas de Pucusana.

Gracias a la intervención oportuna de otra embarcación, 14 de los tripulantes lograron ponerse a salvo. Sin embargo, Miguel Ángel no corrió con la misma suerte. Testigos señalaron que quedó enredado en las redes de pesca y fue arrastrado por la fuerza del mar. Desde entonces, no se ha tenido más noticias de su paradero, lo que mantiene a sus seres queridos en una vigilia permanente y un llamado urgente a las autoridades.

Familia denuncia negligencia y exige búsqueda activa en altamar

Yolanda, esposa del pescador desaparecido, ha declarado públicamente que tanto la empresa Laviana como Capitanía de Puertos han cesado la búsqueda, argumentando condiciones marítimas adversas que impiden el ingreso de buzos. Sin embargo, la familia considera que esta decisión es una muestra de negligencia, especialmente porque se autorizó el zarpe a pesar del mar agitado. “Mi esposo trabajó 19 años con ellos. No era un novato. Si no regresó fue porque quedó atrapado en el boliche y se hundió”, declaró entre lágrimas.

La familia Saucedo ha iniciado una vigilia en la Plaza Grau del Callao para mantener viva la atención sobre el caso y exigir a las autoridades marítimas que no den por concluida la búsqueda. "No pueden dejarlo ahí. Él no es un número más", clama su esposa. La comunidad pesquera, por su parte, se ha sumado al pedido, señalando que no es la primera vez que se otorgan permisos para salir al mar en condiciones riesgosas. La urgencia de actuar no solo busca traer paz a la familia, sino también evitar futuras tragedias similares.