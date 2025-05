¿En dónde está Ilan Heredia? INTERPOL remitió a Francia orden de captura internacional contra hermano de Nadine quien tenía impedimento de salida del país desde el 2016

Ilan Heredia, hermano de la ex primera dama Nadine Heredia y ex tesorero del Partido Nacionalista Peruano (PNP), se encuentra en el centro de un escándalo internacional tras su desaparición luego de ser condenado a 12 años de prisión por lavado de activos. La Oficina Central Nacional de INTERPOL-Lima remitió una orden de captura internacional a la sede de Lyon, Francia, para inscribir a Heredia en la lista de “alerta roja” de los más buscados. Según el Ministerio Público, Heredia habría huido a Brasil, donde se encuentra su hermana Nadine, a pesar de tener un impedimento de salida del país desde 2016, lo que sugiere una salida irregular que podría desatar un conflicto diplomático.

Una fuga que levanta sospechas: ¿Cómo salió Ilan Heredia del Perú?

Durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), Ilan Heredia fue un operador clave en las finanzas del PNP, manejando fondos provenientes de Brasil y Venezuela, según la justicia peruana, que lo condenó por blanquear más de cinco millones de soles en las campañas de 2006 y 2011. Su ausencia en la lectura de la sentencia el 15 de abril de 2025 y su presunta presencia en Brasil han generado cuestionamientos sobre cómo logró evadir el control migratorio. El registro migratorio de Heredia no reporta salidas legales en los últimos años, lo que refuerza la tesis de la Fiscalía de una fuga irregular. La falta de información oficial del gobierno peruano y brasileño alimenta las especulaciones sobre posibles encubrimientos.

La orden de captura internacional, confirmada por fuentes policiales, coloca a Ilan Heredia en la lista de los prófugos más buscados a nivel global. La justicia peruana lo señala como coautor en el esquema de lavado de activos que involucró a Nadine Heredia y Ollanta Humala, quienes recibieron aportes ilícitos de la constructora Odebrecht y el gobierno de Hugo Chávez. Mientras Humala cumple su condena de 15 años en el penal de Barbadillo, Nadine Heredia obtuvo asilo diplomático en Brasil, un hecho que ha intensificado las críticas hacia las autoridades peruanas por permitir la salida de figuras clave en este caso.

El caso de Ilan Heredia no solo pone en evidencia las fallas en el control migratorio del Perú, sino también la complejidad de las relaciones diplomáticas con Brasil, que no ha confirmado oficialmente la presencia de Heredia en su territorio. El premier Gustavo Adrianzén afirmó que el gobierno no tiene “ninguna noticia” sobre su paradero, mientras la ciudadanía exige respuestas claras. La pregunta persiste: ¿dónde está Ilan Heredia y qué se oculta tras su fuga? La activación de la alerta roja de INTERPOL marca un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia en uno de los casos de corrupción más resonantes del país.