A golpes delincuentes roban camioneta a exalcalde de Santa Anita

José Luis Nole, exalcalde de Santa Anita, se convirtió en una nueva víctima de la criminalidad, luego que un grupo de delincuentes le robaran su camioneta pickup a golpes aprovechando la oscuridad de la noche.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el exburgomaestre explicó que el hecho ocurrió en plena avenida Independencia, cuando se encontraba regresando de una reunión familiar en casa de su madre.

"Venía de la casa de mi madre, regresaba hacia Santa Anita, la hora exacta era 11:40 de la noche. El auto adelante se para de un momento a otro y bajan los sujetos armados directamente hacia el parabrisas [...] me tiran al suelo, no puse resistencia pero me agreden cuando estaba en el suelo", dijo.

PIDE TOMAR CARTAS EN EL ASUNTO

En ese sentido, José Luis Nole cuestionó la nula presencia de agentes policiales y militares en la zona, teniendo en cuesta el estado de emergencia en Lima y Callao y exhortó al gobierno de Dina Boluarte a tener mano dura contra los criminales.