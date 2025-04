A pesar de la suplicas: menor de 12 años le corta el rostro a anciana en Independencia

En medio de la extensión del estado de emergencia en Lima y Callao con el propósito de reducir el índice de inseguridad ciudadana, un caso delincuencial se registró en Independencia cuando un menor de edad de nacionalidad extranjera de 12 años, le cortó el rostro a una adulta mayor durante un robo.

Tras el hecho, los agentes de serenazgo pudieron intervenirlo al menor cuando intentaba escapar por el parque Miguel Grau, mientras que la víctima identificada como Juana Romero (62) fue conducida al Hospital Cayetano Heredia.

LE PIDIÓ QUE NO LA ATACARÁ

En medio del apoyo que recibía, la anciana contó que le pidió al adolescente que no le hiciera daño, ya que, no tenía dinero entre sus pertenencias, por lo que el criminal hizo caso omiso a las suplicas de la sexagenaria.

“Le dije no tengo plata. Le he suplicado que no me toque hasta llorando le he suplicado y me cortó la cara con cólera. Le he dicho que no me haga daño, que no me toque, yo soy una anciana le dije al venezolano", aseveró.