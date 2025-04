Defensor de la PNP denunciará a fiscal que liberó a 16 detenidos tras operativo en Ate

El general Máximo Ramírez, defensor de la Policía Nacional, anunció que interpondrá acciones legales contra la fiscal provincial Jessica Gomero Palomino, luego de que dispusiera la liberación de 16 personas detenidas durante un operativo en un búnker en Ate. "Estamos denunciando a esta fiscal porque ha incurrido en una falta muy grave. La Policía arriesga su vida para capturar a los delincuentes y ella los libera en menos de 48 horas", reclamó Ramírez, quien sostuvo que Gomero no cumplió con solicitar la detención preliminar pese a tratarse de un caso de flagrancia.

El operativo, realizado en un edificio multifamiliar del distrito de Ate, permitió capturar a 16 presuntos integrantes de una banda criminal dedicada a la extorsión, sicariato y microcomercialización de drogas. Durante la intervención, se encontraron un arma de fuego y marihuana, elementos que, según la Policía, sustentaban las detenciones. Sin embargo, el jefe de la Divpol Este 2, coronel Henry Chingay, denunció que, pese a las evidencias halladas, los detenidos fueron liberados por disposición fiscal.

Por su parte, la fiscal Jessica Gomero Palomino argumentó que no existían pruebas suficientes para mantener la detención de los implicados. Explicó que el arma fue encontrada en un baño común del edificio, lo que dificultó vincularla directamente con algún detenido. Además, señaló que el operativo no fue realizado en flagrancia y que el Ministerio Público no fue convocado para supervisar la intervención, cuestionando así la legalidad del procedimiento policial.

¿QUÉ DIJO LA FISCAL?

Aunque los 16 detenidos fueron liberados, la fiscal aclaró que el caso no ha sido archivado y que la investigación continúa en curso. Este nuevo enfrentamiento entre la Policía Nacional y la Fiscalía expone nuevamente la falta de coordinación entre ambas instituciones, un problema que podría debilitar la lucha contra el crimen organizado en el país.