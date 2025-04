Extorsionadores piden 8 mil soles a dueños de pollería inaugurada hace 4 meses: "¿Quieres plomo? Plomo te voy a dar"

Un nuevo caso de extorsión aterroriza a comerciantes peruanos. En este caso son los dueños de una pollería ubicada en San Juan de Lurigancho que abrió sus puertas hace apenas unos cuatro meses.

Según denuncian los dueños este grupo de extorsionadores envían videos y mensajes intimidantes pidiendo 8 mil soles para no atentar contra su integridad. Pese a que asistieron a la comisaría para dejar constancia ante la Policía Nacional del Perú no tuvo respuestas eficientes y casi no les prestaron atención.

Ciudadanos cada día más atemorizados por las extorsiones

La denunciante afirmó que debido a la ineficacia de las autoridades los dueños del local amenazado tuvieron que cerrar el local durante unos días para evitar algún tipo de ataque.

Incluso, durante una noche los delincuentes pasaron con una moto dando disparo sal aire en la fachada del local.