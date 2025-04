Ciudadano que acusó haber sido inscrito sin su consentimiento a partido político ahora es denunciado por esta organización

El partido político Voces del Perú al que pertenece Guillermo Bermejo denuncia al ciudadano César Valdivieso quien detectó que fue afiliado sin su consentimiento a dicha organización política.

"No estoy afiliado y he sido una de las personas que ha sido afectada a con este proceso. Hice mi solicitud para que me retirarán, pero igual me la negó el JNE. He tenido que ir a apelación e igual me la declararon infundada y he gastado más de mil soles en peritajes", comentó consternado el ciudadano.

Fue denunciado luego de su pedido de desafiliación

Además, contó ha gastado mucho tiempo y dinero para revertir la inscripción que nunca pidió: "He pedido que me respondan formalmente y no lo hacen. Ahora me han denunciado por presuntamente hacer una falsa declaración y también estoy en el Poder Judicial y en la Fiscalía gastando recursos para defenderme".

Antes esta situación se espera que con las otras personas que fueron inscritas a partidos políticos sin su consentimiento no pasen por estas peripecias.