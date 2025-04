Paralelo con Boluarte: Petro se ausentó para un lifting facial sin notificar

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reapareció en el escenario público el pasado lunes 21 de abril tras cuatro días de ausencia, durante los cuales, según medios colombianos, se habría sometido a una cirugía estética de lifting facial. La intervención, que habría requerido anestesia general, se realizó presuntamente el miércoles 16 de abril. Petro, de 65 años, lució un rostro rejuvenecido y una prenda de cuello alto que, según especulaciones, buscaba ocultar las marcas de la operación.

Críticas por falta de transparencia

La oposición colombiana no ha centrado sus críticas en la decisión personal del mandatario de someterse a este procedimiento, sino en la falta de notificación al Congreso sobre su ausencia y la no delegación de funciones durante el tiempo que estuvo bajo sedación total. Este caso guarda similitudes con el de la presidenta peruana Dina Boluarte, quien enfrentó cuestionamientos por ausencias no justificadas. La omisión de Petro ha generado un debate sobre la transparencia y responsabilidad de los jefes de Estado en situaciones que afectan su capacidad de gobernar.

Durante los días de ausencia, no se emitieron comunicados oficiales que explicaran la situación, lo que alimentó rumores y especulaciones en la prensa y redes sociales. La reaparición de Petro en el consejo de ministros no estuvo acompañada de un pronunciamiento sobre las denuncias, lo que ha intensificado las críticas de sectores políticos que exigen claridad sobre el manejo de la presidencia durante ese período.

Hasta el cierre de esta nota, el Gobierno colombiano no ha confirmado ni desmentido la realización de la cirugía, y el silencio del mandatario ha generado un creciente malestar. Este episodio pone en el centro del debate la necesidad de protocolos claros para garantizar la continuidad del liderazgo en casos de intervenciones médicas, especialmente cuando involucran procedimientos que requieren anestesia general.