Esta es la historia de Thiago: niño peruano venció al cáncer tras recibir bendición del Papa Francisco

En medio de la multitud que recibió al Papa Francisco en su llegada a Lima en enero de 2018, un padre sostenía con esperanza a su pequeño hijo enfermo. Thiago, de apenas cuatro años, padecía un cáncer cerebral terminal. Su padre, Pedro Otero, confiesa que en aquel momento escuchó una voz interior que lo impulsó a dirigirse a la Nunciatura Apostólica, convencido de que solo un milagro podía salvar a su hijo.

Esa noche, Pedro y su familia se abrieron paso entre miles de fieles hasta acercarse al Sumo Pontífice. El Papa Francisco, con la ternura que lo caracteriza, se inclinó y tocó a Thiago, quien se mantenía en silencio, inmóvil y visiblemente debilitado. Según Pedro, en ese breve instante el pontífice le susurró: “Anda nomás, que está sano”, una frase que marcaría un antes y un después en sus vidas.

Semanas después, los médicos confirmaron lo inesperado: Thiago ya no necesitaba más quimioterapia. El cáncer había desaparecido. “Imagínate que te digan que ya no hay más quimios después de recibirlas cada 12 horas durante cinco días”, recuerda su padre con la voz quebrada. Desde entonces, el niño no ha presentado recaídas, y su salud ha mejorado con el paso de los años.

SÍMBOLO DE FE Y ESPERANZA

Hoy, Thiago tiene 12 años y vive feliz al lado de su familia. Su historia se ha convertido en un símbolo de fe y esperanza para muchos. En el corazón de Lima, donde miles vieron pasar a un hombre vestido de blanco, un padre escuchó lo impensable: “Tu hijo está sano”. Contra todo pronóstico, y al estilo de los milagros que Jesús realizaba, Francisco obró uno más.