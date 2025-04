Se llevaron el susto de su vida: Árbol cae sobre un auto con pasajeros en Lince

En cruce las avenidas Arenales con Joaquín Bernal, en el distrito de Lince, un enorme árbol colapsó cayendo sobre un auto que circulaba por el lugar.

El árbol cayó sobre una camioneta que estaba llegando al lugar, para estacionarse. A bordo estaba una familia completa.

SE LLEVARON UN GRAN SUSTO

Afortunadamente el hecho no dejó daños ni personales ni materiales, y no logró dañar el vehículo haciendo que todo no pase más que de un susto para sus ocupantes.

Cabe señalar que, hasta el lugar llegó personal de la Municipalidad de Lince y procedieron con el retiro del árbol, cortándolo por pedazos para dejar la vía libre para el tránsito vehicular.