Explosión en Lurín revela operación ilegal de almacén químico

Vecinos denuncian que Labminsur no tenía licencia ni medidas de seguridad adecuadas para el manejo de químicos peligrosos.

Un fuerte incendio seguido de una explosión estremeció el centro poblado Vicente Morales en Lurín, afectando a viviendas y fábricas en un amplio radio. Los daños no solo fueron materiales, sino también físicos, dejando a vecinos heridos y sin hogar. El siniestro se habría originado en una planta de la empresa Labminsur SAC, dedicada a la importación y distribución de insumos químicos.

Vecinos responsabilizan a la empresa

Los damnificados aseguran que Labminsur es responsable del desastre, señalando que almacenaba materiales altamente peligrosos en un local alquilado que no contaba con las condiciones mínimas de seguridad. La comuna de Lurín procedió a clausurar el establecimiento tras confirmar que no tenía licencia de funcionamiento. Además, testigos indican que los trabajadores de la planta no contaban con los implementos de seguridad necesarios.

La vivienda de Alejandro Sulcaray Jiménez, ubicada a pocos metros del almacén, también sufrió graves daños. Su hija, al igual que otros vecinos, responsabiliza directamente a la empresa. Intentos de comunicación con representantes de Labminsur fueron infructuosos, ya que cortaron la llamada telefónica al ser contactados por este medio.

Peritos de criminalística acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Mientras tanto, el alcalde de Lurín y su equipo no emitieron una respuesta concreta ante el pedido de información. Según su página web, Labminsur opera en el rubro minero, manipulando insumos químicos que requieren un estricto control y manejo especializado.