Madre de abogado asesinado en SMP pide justicia: “Mi hijo no tenía enemigos”

Un nuevo caso de asesinato se registró esta madrugada en Lima a pesar de la extensión del estado de emergencia en la capital y Callao. Esta vez, el abogado Edwin Quichua Pérez (43) fue acribillado por sicarios en la puerta de su vivienda en San Martín de Porres (SMP).

Tras esta pérdida que enlutecio a una familia, la madre de la víctima, Francisca Pérez hizo un llamado a las autoridades de justicia para que puedan dar con el paradero de los criminales. Además, recordó que su hijo era una persona que le gustaba colaborar con todas las personas.

“Solamente quiero justicia. Mi hijo era una persona amable, que ayudaba a gente humilde, sin condiciones. Siempre decía: A mí no me gusta el abuso por eso ayudaba como abogado (…) Se que mi hijo no tenía enemigo”, mencionó la progenitora con lágrimas en los ojos.

DEJA MENORES EN LA ORFANDAD

La madre de Edwin Quichua Pérez contó que su hijo deja a dos pequeños al cuidado de su madre y su abuela, quienes tendrán que sobrellevar este momento complicado que les ha tocado vivir a su familia. “Deja tres pequeños. Uno de 16 años, otro de 7 y uno de 2 años y medio, se quedan si papá”.