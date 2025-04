Familia lo pierde todo durante nuevo incendio en Barrios Altos

Un nuevo incendio de grandes proporciones se registró en Barrios Altos, luego que un edificio ardiera en llamas generando alarma entre los vecinos y provocando serios daños en las viviendas contiguas.

Según testigos, el siniestro ocurrió ayer alrededor de las siete de la noche, activando las alarmas de varias unidades de bomberos que llegaron rápidamente para controlar el fuego.

La vivienda de la familia Valenzuela fue una de las más afectadas. La propietaria, entre lágrimas, relató que no tuvo más opción que salir con su nieto mientras veía cómo el fuego consumía su hogar. “Se ha quemado todo. Yo he salido como he podido con mi nieto cuando empezaron a alertar sobre el incendio”, contó.

Los miembros de la familia lograron rescatar solo algunos objetos antes de que las llamas destruyeran todos sus bienes. “Hemos rescatado algunas cosas. Después, todo se ha perdido”, indicó otra integrante.

INCENDIO CONTINÚA

De acuerdo con el reporte preliminar del Cuerpo General de Bomberos, el edificio siniestrado estaría a punto de colapsar. Unas 30 familias de la quinta San Pedro han tenido que evacuar sus viviendas. Se presume que en el inmueble se almacenaban telas de manera ilegal, lo que habría acelerado la propagación del fuego que hasta chora continúa.