Transportistas exigen creación de un servicio de inteligencia para frenar el crimen organizado

Continúa el paro de transportistas convocado por diversos gremios de Lima y Callao, quienes exigen al Gobierno medidas firmes contra la criminalidad, así como al Congreso la derogación de leyes que favorecen al crimen y la aprobación de normas en beneficio de la seguridad ciudadana.

Algunos dirigentes del sector han solicitado la creación de un servicio de inteligencia especializado para combatir la creciente ola de extorsiones y asesinatos que viene afectando a choferes y empresas de transporte público urbano en la capital.

“Sin un servicio de inteligencia no se va a poder frenar esto, y el esfuerzo que se hace no es suficiente. Hay organizaciones criminales que operan en el Cercado de Lima y que ya han sido identificadas. La pregunta es: ¿por qué no se desarticulan si tanto daño hacen?”, declaró un representante del gremio.

PROTESTAS FRENTE AL CONGRESO

En el marco del paro convocado para hoy, miles de transportistas se concentraron en los exteriores del Congreso de la República para protestar y realizar un plantón exigiendo acciones severas contra el crimen organizado.

Según se ha informado, algunos dirigentes vienen reuniéndose con congresistas de distintas bancadas para establecer un diálogo orientado a combatir la inseguridad en Lima y en todo el país.