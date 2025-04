Viuda de transportista asesinado recuerda a su esposo: “Quería que sus hijos sean profesionales”

Desde tempranas horas de la mañana de este jueves 10 de abril, decenas de empresas de transportes han decidido sumarse al paro, con el propósito de alzar su voz de protesta ante los constantes casos de extorsiones que viven en su sector.

En medio de la movilización que tuvo como punto de concentración el Congreso, la viuda del conductor de ‘El Chino’ que fue asesinado cuando se encontraba laborando como todos los días. En declaraciones para 24 Horas Mediodía, la mujer indicó que habían muchos planes familiares que anhelaba con cumplirse.

“Algo que no puedo creer (…) Queremos justicia para Benigno Loymer Coma. ¿Hasta cuándo van a seguir destruyendo hogares? (…) Era un hombre muy trabajador porque el tenía planes para sus hijos. Quería que sean profesionales. El decía: Mis hijos tienen que ser profesionales. El era el sustento de mi hogar”, manifestó con lágrimas en los ojos.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Ante esta situación, la madre de los hijos del chofer asesinado en su unidad hizo un llamado a las autoridades del Gobierno para que puedan tomar cartas en el asunto y las familias no sigan enlenteciéndose. “No se puede quedar así para que más familias no queden destruidas, para que más niños no queden huérfanos, hay que unirnos más que nunca”.