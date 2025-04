Más de 200 empresas confirmaron su participación en paro de este jueves

Los constantes asesinatos de conductores y las redes de extorsión que operan impunemente en Lima han colmado la paciencia del gremio de transportistas. En las últimas horas, videos difundidos muestran cómo delincuentes armados amenazan a choferes tildándolos de “piratas”, disparando a sangre fría y exigiendo pagos por “protección”. “Esto les va a pasar a todos, pónganse en línea”, grita uno de los atacantes antes de abrir fuego.

La violencia ha generado una ola de indignación y desesperación en el sector. Gremios que antes se mostraban divididos, hoy anuncian su unidad para respaldar el paro de 24 horas convocado para este 10 de abril. “Estamos cansados de las extorsiones, no somos delincuentes, trabajamos para alimentar a nuestros hijos”, afirmó una cobradora de transporte público. Otro conductor advirtió: “Si salimos a trabajar mañana, puede que no regresemos con vida”.

El paro no solo afectará al transporte formal, sino también a miles de usuarios que dependen de estas rutas diariamente. Estudiantes y trabajadores han comenzado a buscar alternativas ante la incertidumbre. “No hay comunicado oficial, pero parece que mañana tendré que ir presencialmente”, dijo una joven universitaria. Mientras que un pasajero del sur de Lima expresó resignado: “Si no trabajo, no como. Pero no sé cómo llegaré”.

PARTICIPARÁN MÁS DE 200 EMPRESAS

La protesta se ha visto impulsada también por las polémicas declaraciones del defensor de la Policía, general Máximo Ramírez, que minimizó la situación del transporte. Martín Ojeda, presidente de la Cámara Internacional del Transporte, y Martín Valeriano, de ANITRA, calificaron de “irresponsables” sus afirmaciones. Ambos señalaron que si no hay respuestas del Ejecutivo ni del Poder Judicial, esta paralización podría prolongarse por tiempo indefinido. Más de 200 empresas ya han confirmado su participación.