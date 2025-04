Comerciante de Comas se ve obligada a rematar su negocio por no poder pagar a extorsionadores: "Es de vida o muerte"

Nuevamente la extorsión lleva a límites pocas veces visto anteriormente. En este caso se trata de una ciudadana peruana que se hizo conocida con sus clientes a través de redes sociales como TikTok. Lamentablemente ahora se ve obligada a cerrar su negocio debido a las constantes extorsiones que ha sufrido su negocio.

“En estos momentos me comunico con ustedes a través de esta plataforma para informarles que voy a hacer una transmisión de remate porque necesito conseguir dinero muy fuerte para mañana", inició contando muy afligida la comerciante", inició contando muy afligida.

Luego prosiguió contando que se trata de una situación de seguridad: "Es de vida o muerte" y pidió comprensión de parte de sus clientes y seguidores: "Espero contar con el apoyo de todos ustedes. Lamentablemente, la boutique dejará de funcionar. Ya no atenderá en almacén y quizá ya no me verán por un buen tiempo. Para mí lo más importante es la tranquilidad de mi familia. Así que espero, me apoyen con este remate que voy a hacer".

Finalmente afirmó que todas sus ventas solo le servían para tener una vida tranquila y normal con su familia y, por ello, ya no puede seguir con sus ventas: "Ustedes saben que mi trabajo de día a día es solamente para dar calidad de vida a mis hijos. He contado con el apoyo de muchos proveedores que me daban mercadería para poder ganarme algo por cada prenda y en esta oportunidad necesito de su apoyo”.