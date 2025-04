Motociclistas rechazan propuesta de restricción nocturna: “La moto no roba, roban los delincuentes”

En Lima circulan más de dos millones de motociclistas, y a nivel nacional, la cifra supera los tres millones y medio. Por eso, la reciente propuesta de la Defensoría del Pueblo de restringir el uso de motos entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana ha generado indignación entre quienes utilizan este vehículo no solo para movilizarse, sino también para trabajar. Danny Mendoza, presidente de la Comunidad Motera del Perú, fue claro: “Estarían vulnerando nuestro derecho constitucional. La moto no roba, roban los delincuentes”.

Mendoza asegura que la medida no resolverá el problema de fondo y que solo criminaliza a un grupo amplio de ciudadanos que cumplen la ley. “Si prohíben las motos, van a robar con autos de alta gama, bicicletas o mototaxis”, advirtió. Desde su perspectiva, la propuesta aparece como una "cortina de humo" frente al avance de la delincuencia. Además, señaló que la verdadera solución pasa por fortalecer la acción policial, no restringir libertades: “¿Quién tiene la culpa? ¿Nosotros que usamos bien las motos? No. La autoridad debe actuar”.

Para muchos motociclistas, esta restricción afectaría directamente su economía. Repartidores que entregan comida, medicinas o artículos de primera necesidad verían interrumpidas sus jornadas laborales nocturnas. “Esto es un ingreso, es nuestro trabajo. Que nos priven del uso de la moto es algo ilógico”, dijo uno de ellos. El exministro de Comercio Exterior y Turismo, José Silva Martinot, coincidió en que la medida ha sido mal planteada: “Significaría la quiebra de cientos de miles de negocios que dependen del delivery”.

PLACAS CON CHIP

Desde la comunidad motera también se recordó que ya existen propuestas más eficaces y menos invasivas, como la implementación de placas con chip RFID, que permitirían identificar fácilmente a los vehículos. Esta tecnología, según indican, fue ofrecida por el Ministerio del Interior, pero hasta ahora no se ha implementado. Mientras tanto, los motociclistas siguen esperando respuestas reales frente al crimen, sin que eso implique pagar justos por pecadores.