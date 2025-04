Puente Piedra: familiares de padre asesinado dentro de pollería pide justicia

El último fin de semana fue trágico para una familia en Puente Piedra. Esto después de que un padre de familia fuera asesinado en el interior de una pollería del distrito, que venía recibiendo mensajes de extorsión.

Tras esta perdida, los parientes de la víctima descartaron que Limber Cubas Pérez recibiera llamadas de delincuentes, por lo que hicieron un llamado a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) para dar con el paradero de los asesinos.

“Quiero aclarar que no viene siendo extorsionado, solamente a la pollería y a la vez que cualquier negocio grande cerrar para que no estén atentando contra la gente (…) Nadie puede salir y cuidarse (…) Pedir justicia y que el caso no quede impune”, manifestó.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

De acuerdo a sus familiares, una moto con dos criminales a bordo llegó hasta las inmediaciones del predio y de un momento a otro comenzaron a disparar contra la pollería, que de acuerdo a la información recogida venía siendo extorsionada desde tiempo atrás.