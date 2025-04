Miguel Palomino: “Hemos salido indignados del Congreso porque Salhuana no nos ha recibido”

Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, expresó su indignación luego de que los transportistas no fueran recibidos por el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, pese a haber marchado hasta el Parlamento para exigir leyes más estrictas contra extorsionadores y sicarios. Palomino aseguró que su gremio se sintió “burlado y atropellado” ante la indiferencia del Legislativo frente a una problemática que afecta diariamente a miles de conductores.

Durante su pronunciamiento, el dirigente explicó que la paralización de actividades convocada para el lunes 7 de abril responde a la creciente ola delincuencial que golpea al sector transporte. Uno de los casos más recientes es el asesinato de Loymer Noé Benigno, conductor de 38 años de la empresa Etuchisa, quien fue atacado a balazos mientras transportaba pasajeros por la avenida Alfredo Mendiola, en el distrito de Los Olivos.

El crimen ha generado una profunda conmoción entre los trabajadores del transporte, quienes denuncian vivir bajo constante amenaza por parte de bandas dedicadas a la extorsión. Ante esta situación, los gremios exigen medidas inmediatas que garanticen su seguridad y sanciones ejemplares para los responsables de estos delitos.

OTRO PARO PARA JUEVES

No obstante, Palomino aclaró que su organización no se sumará al paro convocado por otros grupos para el jueves 10 de abril. “Nuestra lucha es pacífica y organizada. No vamos a permitir que se nos mezcle con otros intereses”, afirmó. La movilización del lunes busca visibilizar una situación límite que, aseguran, ya ha cobrado demasiadas vidas.