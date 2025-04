Director de la Defensoría de la PNP no cree que transportistas sean extorsionados

Durante una entrevista con Nicolás Lúcar, el Director de la Defensoría de la Policía Nacional del Perú, Máximo Ramírez, generó controversia al minimizar las denuncias de miles de transportistas que protestan por la creciente ola de violencia en Lima. Ramírez cuestionó que los choferes sean víctimas de extorsión debido a sus bajos ingresos, una afirmación que ha sido duramente criticada por diversos sectores. “¿Tú crees que gana lo suficiente como para ser extorsionado?”, declaró en Exitosa, generando indignación en redes sociales.

Sus palabras llegan en un contexto donde los transportistas han reportado un alarmante aumento de amenazas, cobros extorsivos y asesinatos, lo que ha puesto en riesgo la seguridad de los conductores y sus familias. Sin embargo, el jefe policial pareció restarle importancia a estos hechos, afirmando que los choferes son personas humildes, no grandes empresarios, y que algunos de ellos incluso actúan con prepotencia en las vías, haciendo alusión a la empresa Etuchisa.

El periodista Nicolás Lúcar no tardó en replicar, recordando que las víctimas de extorsión no discriminan nivel socioeconómico. “Han asesinado la semana pasada a una chica en Comas porque no podía pagar la extorsión. Extorsionan a mototaxistas, y según el tamaño del negocio, te clavan una extorsión”, sostuvo. Las declaraciones de Lúcar reflejan el sentir de una gran parte de la ciudadanía, que exige mayor acción por parte de las autoridades frente a la criminalidad.

MARCHARON HACIA EL CONGRESO

Como se sabe, este 7 de abril, varias empresas de transporte como “El Chino”, “Consorcio, “Vipusa” y “El Rápido” suspendieron sus servicios como parte del paro. Desde las primeras horas de la madrugada, los conductores se congregaron en Puente Piedra para marchar hacia el Congreso de la República, exigiendo medidas urgentes frente a la inseguridad. La protesta se desarrolla de forma pacífica y busca que el Legislativo y el Ejecutivo respondan con acciones concretas para frenar la violencia que los viene afectando.