Dirigente de transportistas a congresistas: "No somos informales ni delincuentes ni terroristas"

Luego de que otro conductor de una empresa de transporte público fuese acribillado por un extorsionador, los dirigentes de transportistas realizaron un paro y, a la vez, asistieron al Congreso para conversar con los integrantes de la Comisión de Transportes en busca de soluciones.

Miguel Palomino, vocero de transportistas que hoy acataron el paro, se pronunció enérgicamente frente a congresistas: "No es como el ministro de Transportes dijo que los informales están convocando. Inclusive nos tildaron de delincuentes o terroristas. ¡No! Somos trabajadores", afirmó el dirigente en referencia a declaraciones del titular del Ministerio de Transportes, Raúl Pérez-Reyes, quién buscaba desmerecer la manifestación del 7 de abril.

No obstante, el dirigente no dudó en defender, frente al Congreso, a sus colegas que no son formales: "En cualquier forma somos emprendedores. Todos los peruanos aportamos a la economía del país y merecemos respeto y el mismo trato. No nos deben discriminar a ninguno".

Vocero se dirigió a Dina Boluarte

Finalmente, el vocero se dirigió a gobierno de Dina Bolaurte pidiendo mayor reacción: "Para eso se elige un Gobierno para que vele por todos los peruanos, no solamente para los formales.