Madre denuncia que su hijo con autismo fue separado de colegio sin razón aparente

En el distrito de San Martín de Porres, una madre denuncia que su hijo de 6 años diagnosticado con autismo fue separado sorpresivamente del centro educativo “Montessori School” en Los Olivos a donde asistía desde hace más de dos años.

“Fui a recoger a mi hijo como de costumbre y me estaban esperando las tres profesoras tanto como la que le enseñó 3 y 4 como la que hoy le asiste y la directora y me indican que mi está muy violento, que es un peligro para otros niños y para la profesora que lo asiste que está embarazada, y me dicen que no lo lleve más que no lo van a recibir”, señaló la madre del niño afectado.

La mujer cuenta que su hijo comenzó a asistir al centro llevando terapias, sin embargo, fue la misma directora quien le dijo que el menor estaba listo para llevar clases e integrarse con los demás escolares y así fue hasta la semana pasada que ya no le permitieron el ingreso.

Denuncia por presunta discriminación

Según consta en los informes del año 2023 y 2024, el menor obtuvo grandes avances de aprendizaje en diversos cursos y actividades por lo que su madre no comprende el supuesto comportamiento violento que la directora refiere.

Cabe señalar que, la madre ya puso la denuncia en la comisaría de Pro en Los Olivos y ha recibido apoyo de la UGEL 02 para realizar la denuncia por presunta discriminación.