Rafael López Aliaga lanza polémicos comentarios sobre influencers ‘Speed’ y Noel Robinson

En una reciente declaración pública, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, causó controversia al referirse a su encuentro con los influencers Speed y Noel Goes utilizando términos que han desatado una ola de críticas. Durante su discurso, López Aliaga se refirió a Speed de manera despectiva, utilizando el término "negrito" y mencionando que "te ladra todo el día". A su vez, se refirió a Noel Goes como "el zambito", un término también cargado de connotaciones raciales, lo que ha provocado reacciones en contra de su actitud.

El antropólogo Alex Huerta analizó las palabras del alcalde, señalando que este tipo de comentarios no son inofensivos, sino que refuerzan desigualdades sociales a través del lenguaje. Según Huerta, el uso de términos como "negrito" o "zambito" no tiene un tono cariñoso, sino que refleja una posición de superioridad y jerarquización. "El lugar de enunciación aparece como una especie de jerarquía", expresó el antropólogo, resaltando que estas palabras mantienen una distancia al referirse a personas por sus rasgos físicos o apariencia étnica.

López Aliaga también destacó la cantidad de seguidores que Speed tiene en sus redes sociales, pero nuevamente de una forma cuestionada. Mencionó: “A un negrito como Speed lo siguen más de 30 millones de personas. ¡30 millones!”, lo que, según Huerta, no solo cosifica al influencer, sino que también reduce su valor al impacto económico que puede generar para la ciudad. Esta cosificación refleja la tendencia a valorar a las personas por su utilidad económica, sin tener en cuenta su humanidad.

LÓPEZ ALIAGA GENERA CONTROVERSIA

Sin embargo, el momento más polémico de la declaración llegó cuando López Aliaga se refirió a Noel Goes, el influencer de origen alemán y africano, utilizando una expresión que, para el antropólogo, tiene una carga simbólica aún más profunda. Al comparar su apariencia con la de un hincha de Alianza Lima, López Aliaga no solo utilizó un estereotipo negativo, sino que además despectivamente sugirió que su identidad estaba ligada a su origen físico. Este tipo de comentarios, según Huerta, perpetúa una visión discriminatoria y refuerza la división entre ciudadanos de "primera" y "segunda categoría", algo que no debería ocurrir en el discurso de un líder político que debe representar a todos por igual.