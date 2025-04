San Borja: lleva a su perro para un baño en veterinaria y se la entregan muerto

La trágica muerte de "Juguetón", un perro de diez años que estaba bajo el cuidado de la veterinaria Pet Center, ha dejado devastada a su familia y a los propietarios del animal. Según los testimonios de los dueños, Ana María Valcárcel y Marco Antonio Jurado de Los Reyes Herrera, el perro se encontraba en perfectas condiciones de salud antes de ser entregado para un baño, por lo que no logran entender cómo pudo haber ocurrido su muerte horas después.

Ana María Valcárcel, visiblemente afectada, expresó: "Era mi hijo, era un hijo más para nosotros. Estoy mal, estoy destrozada. Y peor aún, no me dicen qué pasó". En la misma línea, Marco Antonio Jurado aseguró que "el perro vino bien, estuvo bien en todo momento. No presentó ningún problema de salud en ningún momento".

Por su parte, el gerente general de Pet Center, Jorge Luis Cáceres Montero, defendió el proceder de su personal, asegurando que el baño fue realizado con champú y agua, y descartó cualquier negligencia durante el proceso o exposición a productos tóxicos que pudieran haber causado la muerte. "Es imposible que haya ingerido algún producto tóxico", afirmó Cáceres Montero. Además, explicó que el personal de la veterinaria recibe capacitaciones constantes para evitar este tipo de incidentes, y agregó que una necropsia será realizada al animal para esclarecer la causa de su fallecimiento.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Pet Center asumirá los gastos de la necropsia, y en caso de que los dueños de "Juguetón" lo soliciten, también cubrirán los costos de la cremación. Los resultados de la investigación serán revelados en las próximas horas, mientras tanto, la familia del pequeño perro espera respuestas sobre lo que realmente ocurrió en la veterinaria.