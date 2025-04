Desconfianza y temor: ciudadanos rechazan suero de Medifarma tras muertes

El escándalo por la aplicación de suero fisiológico de Medifarma, vinculado a la muerte de varios pacientes, ha generado indignación y desconfianza entre la población. Pacientes y familiares expresaron su temor ante la posibilidad de recibir este producto en distintos hospitales del país.

"Si me toca a mí, yo no permito que me pongan ese suero", afirmó un ciudadano en el Hospital San José del Callao. Otros presentes coincidieron en que ahora deben verificar los medicamentos que les suministran por miedo a los efectos letales del fármaco.

En el Hospital Arzobispo Loayza, el personal de salud ha comenzado a prescribir marcas alternativas. "Los mismos médicos y enfermeros están recetando otra marca, Braun de preferencia", comentó un ciudadano.

TEMOR EN USAR SUERO

En hospitales como el Edgardo Rebagliati de EsSalud, las cajas del suero de Medifarma han sido apartadas, lo que refleja el caos y la urgencia de tomar medidas preventivas. El temor no se limita a la medicina humana. El médico veterinario Rodrigo Rondón advirtió sobre la preocupación de los dueños de mascotas, ya que el mismo suero también es utilizado en animales.