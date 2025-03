Paga más de S/10 mil por auto robado, pero lo estafan: delincuentes atrapados fueron liberados

A pesar de la designación de Julio Díaz Zulueta como nuevo titular del Ministerio del Interior (Mininter), los casos delincuenciales en Lima continúan registrándose todos los días. Esta vez, criminales robaron un carro que se encontraba estacionado en las calles de Miraflores.

VÍCTIMA RECIBIÓ MENSAJES EXTORSIVOS

Luego de 24 horas sin su unidad, los criminales se comunicaron con la víctima, a quien le exigieron cerca de S/14 mil para devolverle su unidad. En medio de su desesperación, el propietario del auto depositó el monto exigido, pero los hampones nunca le devolvieron su coche.

En declaraciones a 24 Horas, el hombre contó que gracias a los nombres que salían en las cuentas donde destinaba el dinero, los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) pudo capturar a dos personas, pero fueron puestas en libertad.

“Estaban detenidos (dos personas), sin embargo, ya las liberaron (…) No me explicaron cual fue el motivo por las que las soltaron, habiendo todas las pruebas suficientes. Me negaron darme algún tipo de explicación”, manifestó.

Finalmente, la víctima mencionó que hubiese podido recuperar su vehículo a los pocos minutos de haber sufrido el robo, pero los serenos de Miraflores, no le dieron el apoyo necesario. De igual manera, señaló que, desde el municipio del distrito, le cerraron las puertas, ya que no recibió las imágenes de las cámaras de seguridad.