“Me patearon, me rompieron la cabeza": comerciantes denuncian agresión por parte de fiscalizadores de La Victoria

Un indignante hecho ocurrió el domingo 23 de marzo en la cuadra 2 del jirón Juan Castro, en La Victoria. Un comerciante de verduras fue presuntamente atropellado y dejado inconsciente por un camión de fiscalización de la municipalidad durante un operativo.

Según testigos y cámaras de seguridad, el camión —de placa BWJ-860— habría perseguido al vendedor hasta cerrarle el paso, lo que provocó que el hombre, quien se movilizaba en un triciclo, cayera aparatosamente al pavimento y quedara desmayado. “El camión me chocaba por atrás, me empujó y me caí de cabeza. Quedé inconsciente. Me dejaron botado en el jardín”, relató la víctima, quien aún no puede trabajar debido a los dolores y el trauma sufrido.

Las imágenes muestran el momento en que vecinos salen en su defensa, impidiendo que los fiscalizadores abandonen la escena con el vehículo. Incluso, fue necesaria la intervención de un patrullero para auxiliar al herido. “Estaba convulsionando. Si no fuera por la policía y los vecinos, estaría muerto”, aseguró una testigo.

SALEN MÁS DENUNCIANTES

Otro comerciante denunció haber sido agredido en un operativo anterior. “Me patearon, me rompieron la cabeza, eran como 30 fiscalizadores. Quiero denunciar públicamente al alcalde Rubén Cano y a los responsables del área de comercio informal”, explicó. Afirmó que no es el único afectado y que tiene compañeros con quemaduras y lesiones graves.