Ladrón dopa a familia y roba S/40 mil de su casa en Comas: sujeto es liberado pese a pruebas

Una mujer y su familia vivieron una pesadilla en su vivienda ubicada en la urbanización El Retablo, en Comas. Durante la madrugada, un delincuente ingresó a la casa y, presuntamente, los adormeció con una sustancia desconocida para robar objetos de valor valorizados en más de 40,000 soles.

El sujeto fue captado por cámaras de seguridad mientras hurgaba en bolsos, tomaba joyas, teléfonos y finalmente escapaba cargando paquetes y hasta una bicicleta. Según las imágenes, llegó a soplarle algo en el rostro a un menor de edad, lo que refuerza la hipótesis del uso de alguna sustancia para dormir a los ocupantes.

"Yo no podía despertar. Cuando mi hermana me levantó, estaba mareada, no podía caminar. Encontramos colillas y cigarrillos. Todo indica que nos durmió", relató la propietaria del inmueble.

RECONOCE A MALHECHOR Y SUJETO LA AGREDE

Días después, la víctima reconoció al delincuente en la vía pública. Al encararlo, fue brutalmente golpeada. "Me metió un puñete en la costilla, en el pómulo, en el mentón. Luego atacó el auto donde estaba con piedras y rompió el parabrisas", narró.

LO DEJAN LIBRE PESE A PRUEBAS

Lo más alarmante, según la denuncia, es que pese a la captura del sujeto y la presentación de las pruebas, la víctima acusa que en la comisaría de Santa Luzmila no le tomaron su manifestación y que el detenido fue liberado tras una supuesta junta de fiscales, sin que se le entregara documentación que justificara la decisión.

"Me dijo que me iba a matar, que iba a amanecer en el cementerio. Lo gritó frente a los oficiales y nadie hizo nada", denunció con indignación.