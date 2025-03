Jueza otorga comparecencia con restricción a agresor que cuenta con decenas de denuncias

El último fin de semana este ciudadano peruano lanzó la tapa de un inodoro desde la ventana de su departamento en Miraflores causando daños en una menor de edad. Sin embargo, pese a que esta es solo una de las tantas denuncias en contra del agresor, una jueza Susana Quispe Trujillo decidió darle una comparecencia restringida.

"La juez lo ha liberado indicado que tiene que tener más de tres denuncias penales. Para ella las denuncias policiales no son suficientes como para poder mantenerlo en custodia de la policía. Esta persona quería conciliar con nosotros pagando 5 mil soles y que nos olvidemos del caso. La jueza quería darle trabajos comunitarios. Es indignante porque esta persona nos mantiene en alerta a todos los vecinos", afirmó la abuela de la niña afectada por el último ataque.

Vecinos denuncian una constante inseguridad

El propietario del departamento en el que vive el agresor denuncia que desde hace meses no paga el alquiler. "La policía me indicó que yo no podía ingresar al departamento, me dijeron que debía solicitar una autorización. La solicité, pero me dijeron que tenía que esperar al fiscal. Pero igual me dijeron que no podía ingresar", denuncia el dueño de la vivienda del agresor que actualmente vive en dicho lugar.

La justicia le otorgó al agresor una orden de alejamiento de la menor de edad y el pago de fianza por un monto de mil soles.