Temen que les pase algo a sus hijos: padres atemorizados por colegio extorsionado de Comas

El Año Escolar 2025 inició hace una semana, pero los casos criminales continúan registrándose en Lima a pesar de la declaratoria del estado de emergencia. Los padres de familia de los casi 300 alumnos del colegio Los Olivos College de Comas, se encuentran atemorizados debido a que la institución está recibiendo amenazas, sino pagan el cupo solicitado por los delincuentes.

Ante este peligro que viven los escolares, las autoridades del plantel han decidido dictar clases de manera virtual hasta este lunes 24 de marzo, ya que el martes 25, los estudiantes regresaran a la presencialidad, sin embargo, existe el temor entre los apoderados de que pueda registrarse un atentado.

AUSENCIA DE LOS AGENTES POLICIALES

En conversación con 24 Horas, un padre de familia aseguró que viven con temor de que les pase algo a los escolares del colegio, debido a que no se les garantiza un retorno seguro a las aulas, a pesar de que existe una denuncia al respecto.

“No se ningún policía, ni un efectivo del Ejercito, ni serenazgo y todo el año es igual. Acá es desolado, no hay seguridad, no hay serenazgo, ni policía. Entonces no se de que estado de emergencia hablan”, aseveró.

Finalmente, con pancartas en la mano, los apoderados exigieron a Dina Boluarte y al nuevo titular del Ministerio del Interior (Mininter) que se diseñen estrategias en materia de seguridad ciudadana para que puedan enviar a los estudiantes al colegio.