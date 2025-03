El Agustino: comerciante deja su negocio por extorsión, vuelve a Lima y lo amenazan otra vez

Roberto Torres, un distribuidor mayorista de gaseosas en El Agustino, vive nuevamente una pesadilla. Hace cinco años, las amenazas de extorsionadores lo obligaron a abandonar su negocio y mudarse a provincia junto a su familia. Ahora, tras regresar y retomar su actividad comercial, vuelve a ser víctima de intimidaciones.

"Estoy en este rubro hace 18 años, y hace cinco me extorsionaron. Me llamaron por teléfono y me pedían 30 mil soles. Nos asustamos, nos deprimimos y decidimos dejar el negocio y viajar", relata Torres. En provincia se dedicó a la agricultura, pero las necesidades de sus tres hijos lo llevaron a regresar y comenzar de nuevo con la distribución de bebidas.

Durante los primeros diez meses, todo transcurrió con normalidad. Sin embargo, hace unos días recibió un mensaje firmado por la banda "Los Destructores de SJL". En el texto, los delincuentes le exigen el pago de 15 mil soles a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia.

POLICÍA INTENSIFICA PATRULLAJE

Las amenazas no quedaron ahí. También le enviaron fotografías suyas, de su esposa y de sus hijos, junto con advertencias directas. La Policía Nacional ha intensificado el patrullaje en las inmediaciones de su almacén.