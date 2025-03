"No tocan en Lima si no se alinean": criminales extorsionan a grupos musicales con mensajes intimidantes

Los mensajes extorsivos, los ataques con explosivos y los asesinatos se han convertido en una peligrosa rutina en el país. Bandas criminales como "Los Injertos del Cono Norte" utilizan la intimidación para controlar diversas industrias, y el sector musical no es la excepción.

MENSAJES EXTORSIVOS

En mensajes de WhatsApp, los delincuentes advierten a sus víctimas de las consecuencias de no pagar cupos. Una de estas comunicaciones fue dirigida a la agrupación Armonía 10 de Walter Lozada. “No tocas en Lima si no te alineas. Aquí no jugamos, quieren sangre, la tendrán”, se lee en uno de los mensajes.

Estos actos no son aislados. El pasado fin de semana, un presunto integrante de Los Injertos del Cono Norte lanzó una bomba lacrimógena dentro del local Chepita Royal como represalia por la negativa al pago de extorsiones.

Este local ya fue blanco de la delincuencia en 2004, cuando su dueña, Josefina Jacinto Díaz, fue secuestrada y liberada tras el pago de un rescate. En otro mensaje reciente, un criminal identificado como El Monstruo del Cono Norte advirtió: “Ya por las noticias te habrás dado cuenta que yo no mido las consecuencias ni veo caras”.