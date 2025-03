PNP capturó a 'Gordo pibe' sindicado miembro de banda tras muerte de Paul Flores

Un operativo policial en San Juan de Lurigancho (SJL) terminó con la captura de un presunto integrante de la banda criminal “La Nueva Generación H”, identificado como alias “Gordo Pibe”. Este sujeto estaría vinculado a extorsiones y atentados contra orquestas de cumbia, entre ellas el ataque contra el bus de la agrupación Armonía 10, que costó la vida del músico Paul Flores.

El procedimiento, ejecutado el martes 18 de marzo en el cerro Candela, distrito de San Martín de Porres, estuvo rodeado de incertidumbre. La Policía Nacional del Perú anunció una conferencia de prensa para el miércoles 19 a las 10:00 a. m., donde se esperaba la presencia del jefe de la Región Policial Lima, Enrique Felipe Monroy. Sin embargo, el general nunca llegó al evento, dejando muchas interrogantes en el aire.

Las dudas se incrementaron al no difundirse imágenes oficiales del operativo ni de los bienes incautados. Según fuentes policiales, el celular del detenido estaría siendo sometido a pericias, pero no se presentaron evidencias en la rueda de prensa. La esposa del intervenido y su abogado, Mario Arribas, entregaron a Panamericana Televisión videos previos a la detención de Jesús Tapia, donde, según su defensa, se demostraría que no portaba armas ni drogas al momento de su captura.

Recién 20 horas después de la detención, las autoridades realizaron la inspección técnica del lugar donde se ejecutó la intervención, el parque N.º 2 de Motupe. La pareja de Tapia negó su participación en actividades criminales, aunque reconoció que su conviviente estuvo en prisión entre 2013 y 2018 por el delito de robo agravado.

Por su parte, el coronel Marcial Flores, jefe de la División Policial Este 1, aseguró que “La Nueva Generación H” es una de las organizaciones criminales responsables de las extorsiones contra grupos musicales como Los Claveles de la Cumbia, generando zozobra en el sector artístico.