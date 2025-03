“No tocas en Lima si no te alineas”: estos son algunos mensajes extorsivos dirigidos a orquestas

La inseguridad ciudadana se ha convertido en el mayor problema de nuestro país, el cual afecta a todos los peruanos que buscan trabajar día a día para conseguir el sustento diario. Todos los rubros de empleos son atacados por la extorsión y el sicariato, por ello la ciudadanía coincide en que las autoridades no realizan acciones suficientes para detener la escalada de violencia.

24 Horas Mediodía tuvo acceso a algunos mensajes extorsivos que han llegado promotores y managers de orquestas musicales. En uno de los textos enviados desde el número +51 918 640 128, se lee: “Ustedes rompieron el diálogo y esto es las consecuencias que pasan cuando uno no tiene palabra, no tocas en Lima si no te alineas. Aquí no jugamos, quieren sangre, lo tendrán”, indica este mensaje que provendría de ‘Los injertos del cono norte’.

ESTADO DE EMERGENCIA: ¿ES LA SOLUCIÓN?

El reciente ataque de presuntos sicarios al bus de ‘Armonía 10’, que dejó como saldo la lamentable muerte de Paul Flores, uno de los vocalistas principales de la banda, ha sacudido a la población y a la política peruana. El gobierno de Dina Boluarte ha decretado un nuevo estado de emergencia en Lima y Callao con presencia de militares en las calles, pero durante el primer día no se ha visto la presencia de personal en varios puntos críticos de la ciudad.

En tanto, los colegios también se han visto perjudicados por las extorsiones, pese a las reuniones con las autoridades del Gobierno, muchos centros educativos han tenido que iniciar el año escolar con la modalidad virtual, debido a que los padres de familia y personal escolar sienten abandono por parte de las autoridades. Cabe preguntarse si esta medida, que ha fracasado anteriormente, supondrá algún alivio para la población.