Esposa de Paul Flores se pronuncia en redes sociales tras la muerte del cantante de Armonía 10

La cumbia peruana está de luto tras el ataque al bus de la orquesta "Armonía 10", que cobró la vida de su vocalista Paul Flores, en manos de presuntos extorsionadores.

Su esposa, Carolina Jaramillo, expresó su dolor a través de un desgarrador mensaje en redes sociales.

"Es tan difícil escribir ahora que ya no estás aquí conmigo", comenzó Jaramillo en su publicación de Instagram. "Cada palabra que escribo está impregnada de lágrimas, de un dolor que no puedo explicar. Te fuiste demasiado pronto, y me dejaste con un corazón roto", escribió en el sentido mensaje.

Paul Flores ha dejado a una familia resquebrajada

"Nunca imaginé que tendría que despedirme de ti tan pronto, y aún no sé cómo hacerlo. ¿Cómo se dice adiós a la persona que amas con toda el alma?", agregó.

Cabe señalar que, Paul Flores García, más conocido como ‘Russo’, fue uno de los vocalistas más antiguos de la reconocida agrupación musical "Armonía 10" con una amplia experiencia ya que empezó su carrera musical a los 17 años.